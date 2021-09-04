В бизнес-центре "Колизей" во время пожара застрял ребенок: подробности ЧП в Киеве

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Криминал
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Пожар в Киеве 4 сентября

В Дарницком районе Киева вечером в субботу, 4 сентября, произошел пожар в бизнес-центре "Колизей" (ул. Ларисы Руденко, 6А). Во время инцидента несовершеннолетняя девочка оказалась заблокированной в застрявшем лифте, и ребенка пришлось спасать сотрудникам ГСЧС.

Пострадавших и жертв в результате происшествия нет, сообщается на Telegram-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Информация о пожаре потупила в ведомство в 18:18. Огонь был полностью ликвидирован в 19:30 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Известно, что очаг возгорания находился на последнем этаже 8-этажного здания, в помещении сауны фитнес-центра. Огонь перебросился на крышу, а площадь пожара составила 100 кв. метров.

Видео дня
Спасатели на крыше бизнес-центра
Бизнес-центр "Колизей"

Спасатели, которые работали на месте инцидента, потушили пожар, а также достали из лифта лифта девочку 2005 года рождения. Она была заблокирована между 7 и 8 этажами.

Возгорание было локализировано в 19:22, еще через 8 минут – полностью ликвидировано.

Пожар потушили
Сотрудники ГСЧС работали на крыше здания

На месте пожара в "Колизее" работали 40 сотрудников ГСЧС и 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники техники.

Причину возгорания должны установить правоохранительные органы.

Пожар в столице Украины

Улица Ларисы Руденко, 6А
Место пожара в Киеве
Скриншот

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