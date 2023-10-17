В Киеве установили хулиганов, которые из-за замечаний повредили и разрисовали восемь машин на Оболони. Фото

В Киеве правоохранители установили злоумышленников, повредивших восемь автомобилей в Оболонском районе. Ими оказались двое парней, которым сделали замечания из-за употребления алкоголя и шумного поведения, – они решили отомстить.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Нарушителям грозит до четырех лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним обратился гражданин и сообщил, что обнаружил разбитые стекла и разрисованный краской свой автомобиль и еще семь автомобилей на улице Автозаводской.

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"При отработке информации полицейские установили, что к преступлению причастны двое жителей соседнего дома, 2002 и 2001 годов рождения. Мужчины накануне инцидента на улице употребляли алкоголь и шумно себя вели, поэтому один из жильцов дома сделал им замечания. Такая реакция разозлила товарищей и они намеренно повредили его авто: разбили стекло и разрисовали, кроме того, повредили еще семь припаркованных рядом машин", -–рассказали в полиции.

По факту хулиганства, совершенного группой лиц, возбуждено уголовное производство. Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева правоохранители задержали мужчину, который может быть причастен к хулиганству. Якобы он приставал к прохожим и угрожал им ножом.

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