В Киеве таксиста и медика подозревают в продаже поддельных COVID-сертификатов

В Киеве правоохранители подозревают врача и таксиста в организации схемы по продаже поддельных COVID-сертификатов. Работник службы такси подыскивал клиентов, а медик вносила данные в систему Helsi.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Стоимость одного "документа" составляла 5,5 тыс. гривен.

Как рассказали правоохранители, житель Киева, который работает водителем одной из служб такси, выполнял роль посредника. Он подыскивал клиентов, которые хотели получить сертификат о вакцинации от COVID-19 без фактической прививки

"Он передавал их данные врачу государственного медучреждения. Медик за денежное вознаграждение вносила недостоверные данных о вакцинации в информационную систему Helsi, которые в дальнейшем отображались в приложении "ДИЯ". Стоимость поддельного сертификата составляла 5500 гривен", – рассказали в прокуратуре.

Видео дня

Во время обысков по месту жительства и кабинете в клинике были изъяты журналы учета граждан, который обращались за получением поддельных сертификатов, банковские карты и компьютерная техника.

Правоохранители открыли уголовные производства по фактам подкуп работника предприятия и несанкционированных действий с информацией, обрабатываемой компьютерами. Таксисту и медику сообщили о подозрении.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Черкассах разоблачили врача, который продавал поддельные справки о вакцинации от COVID-19. За один сертификат он просил от 2500 до 5000 грн.