В Киеве 'таксист'-рецидивист изнасиловал 18-летнюю девушку. Подробности дела

В Киеве задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к изнасилованию. По дороге домой из развлекательного заведения водитель, воспользовавшись беспомощным состоянием своей пассажирки, совершил в отношении нее сексуальное насилие.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Что известно о преступлении

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от жительницы Киева о том, что в отношении ее 18-летней родственницы было совершено сексуальное насилие. Было установлено, что происшествие произошло накануне вечером.

После отдыха в одном из развлекательных заведений столицы, девушка вышла на улицу и пыталась остановить такси, чтобы добраться до дома. В это время к ней подошел мужчина и предложил свою помощь. Учитывая позднее время, потерпевшая доверилась незнакомцу и села в машину.

"По дороге мужчина остановил автомобиль в малолюдном месте на территории Голосеевского района, и, воспользовавшись беспомощным состоянием девушки, совершил сексуальное насилие в отношении нее. После этого злоумышленник подвез потерпевшую в район ее проживания и пригрозил ей физической расправой в случае обращения в полицию", – уточнили в пресс-службе.

Полицейские оперативно установили личность злоумышленника и задержали его – им оказался 46-летний киевлянин, ранее судимый за аналогичное преступление. По факту изнасилования (ч. 2 ст. 152 УК Украины) начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении. Сейчас подозреваемый проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бориспольском районе Киевской области правоохранители разоблачили мужчину, который, по информации следствия, насиловал несовершеннолетних падчериц. Злоумышленник совершал преступления в течение года, пока одна из девушек не пожаловалась врачам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!