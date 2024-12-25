В Киеве суд вынес приговор владельцу собаки, которая искусала девушку за лицо. Подробности дела

В Киеве суд вынес приговор владельцу собаки, которая травмировала прохожую. Муж оставил животное без поводка и намордника, в результате чего пес покусал 25-летнюю девушку.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Нарушитель приговорен к 2 годам лишения свободы и назначен 1 год испытательного срока.

"Прокурор в суде доказал, что мужчина, выгуливая во дворе многоэтажки собаку породы среднеазиатской овчарки, отнесенной к опасным породам собак, обязан был одеть на нее намордник и держать на поводке. Вместо этого владелец оставил овчарку без присмотра, а сам пошел в супермаркет", – рассказали в пресс-службе.

Муж оставил собаку самую на улице – в какой момент четырехлапый, увидев другого пса, которого выгуливала женщина, бросился на него. Потерпевшая, защищая свое животное, прикрыла его собой. В это время овчарка вцепилась зубами в лицо девушки, причинив ей травмы средней тяжести. Прохожие увидели это и бросились оттаскивать собаку от девушки.

В ходе рассмотрения дела обвиняемый 50-летний владелец овчарки признал свою вину в полном объеме, добровольно возместит моральный и материальный ущерб потерпевшему.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева заметили мужчину, который жестоко обращался с собакой. Злоумышленник бил животное по голове, а затем стал на него ногой.

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