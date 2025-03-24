В Киеве суд вынес приговор мужчине, который в присутствии ребенка убил собаку. Подробности дела и фото

В Киеве суд вынес приговор мужчине, который в Днепровском районе в присутствии ребенка жестоко убил собаку. Преступление было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Следующие 7 лет и 6 месяцев злоумышленник проведет в местах лишения свободы.

По словам правоохранителей, преступление произошло в январе. Подозреваемый, живший с сожительницей, двумя ее сыновьями и общей 11-месячной дочерью, привел в квартиру бездомную собаку Милку и впоследствии стал выталкивать ее в подъезд.

"Мужчина бил собаку ногами, а затем, держа дочь на руках, бросил ее с лестницы, после чего снова начал бить. В результате многочисленных повреждений внутренних органов, полученных от ушибов и падения и летальной кровопотери, животное умерло, что подтверждено проведенными экспертизами. Кадры жестокого обращения с псом зафиксировали камеры наблюдения в доме", – рассказали в пресс-службе.

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В прокуратуре добавили, что сам обвиняемый своей вины в суде не признал. Однако он признался, что собаку действительно столкнул с лестницы, однако заявил, что убил ее кто-то другой – возможно соседи. Его слова опровергнуты выводами экспертиз.

Днепровский райсуд столицы признал 31-летнего киевлянина виновным в жестоком обращении с беспризорной собакой, что привело к гибели животного. Мужчина, который уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы. До вступления приговора в законную силу обвиняемый будет находиться за решеткой.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева заметили мужчину, который жестоко обращался с собакой. Злоумышленник бил животное по голове, а затем стал на него ногой.

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