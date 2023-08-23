В Киеве суд признал виновной еще одну блоггершу, которая снимала и распространяла видео работы ПВО

В Киеве суд признал виной еще одну блоггершу, которая сняла и распространила видео работы подразделений ПВО. Событие произошло в мае этого года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления СБУ в столице и Киевской области. Суд назначил ей 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в один год.

"Днепровский районный суд города Киева вынес приговор киевлянке, которую СБУ разоблачила на распространении информации о работе украинской ПВО в мае этого года. Эта 33-летняя женщина во время массированной ракетной атаки РФ на столицу сняла и распространила видео через телеграмм-каналы. Видеозапись зафиксировала размещение позиций ВСУ и направления систем ПВО, а также результат поражения воздушных целей", – рассказали в СБУ.

Как добавили в Службе безопасности, в интернете это видео сразу "подхватили" не только российские пропагандистские ресурсы, но и специалисты военной разведки страны-террориста.

Для установки автора видео понадобилось несколько часов. Злоумышленницы сообщили о подозрении в распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ.

"В июле уголовное дело рассматривалось в Днепровском районном суде Киева за поддержание обвинения Киевской городской прокуратуры. Учитывая содействие следствию, суд назначил ей 5 лет лишения свободы с испытательным сроком один год", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшей жене киевского наркодилера Юрия Чернецкого, скандально известной певице и блогерке Инне Вороновой вынесен приговор за то, что она снимала и распространяла в соцсетях видеоматериалы с работой украинского ПВО, чем буквально облегчила работу российским оккупантам. Днепровский районный суд Киева признал исполнительницу виновной.

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