В Киеве суд на 6 лет отправил за решетку виновника пьяного смертельного ДТП

В Киеве суд признал виновным водителя автомобиля Ford Fusion в совершении смертельной аварии, в результате которой погибла его пассажирка. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения наехал на бордюр, после чего легковушка выехала за пределы дороги и столкнулась с деревом.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Мужчине присудили наказание в виде 6 лет лишения свободы.

"Прокурором в суде было доказано, что 17 июля 2021 года, примерно в 0:40, водитель автомобиля Ford Fusion, двигаясь с превышением скорости по улице Березняковской в направлении проспекта Павла Тычины, не смог среагировать на закругление проезжей части. Автомобиль задел борд. и выехав за пределы проезжей части, врезался в дерево", – рассказали в пресс-службе.

В результате аварии 20-летняя пассажирка легковушки получила травмы, с которыми в тяжелом состоянии была доставлена в больницу. К сожалению, где она вскоре умерла. Правоохранители установили, что во время ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Суд признал водителя машины виновным и приговорил его к 6 годам лишения свободы с лишением права вождения транспортными средствами сроком на 7 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области с 1 января по 10 мая правоохранители составили 777 административных протоколов на водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. Общая сумма выписанных штрафов за этот период составляет 15 млн. 283 тыс. грн.

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