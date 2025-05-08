В Киеве ссора между гостем и квартирантом едва не закончилась убийством. Подробности дела и фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, едва не убил жителя Голосеевского района. Во время конфликта злоумышленник ударил потерпевшего ножом в живот.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, на днях к ним поступило сообщение от жителя Голосеевского района о том, что неизвестный нанес ему ножевое ранение. Правоохранители установили, что потерпевший зашел к соседу, в доме которого уже более пяти лет проживал 51-летний квартирант.

"Во время общения между гостем и квартирантом возникла ссора, в ходе которой злоумышленник ударил гостя кухонным ножом в живот. Полицейские задержали нападавшего на месте преступления в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Во время осмотра дома правоохранители изъяли вероятное орудие преступления – нож", – уточнили в пресс-службе.

По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Во время досудебного расследования злоумышленник будет находиться под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали двух мужчин, один из которых во время ссоры едва не до смерти избил товарища. После совершения преступления злоумышленник и его друг оттащили пострадавшего в кабину лифта, чтобы "скрыть следы", и оставили его в беспомощном состоянии.

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