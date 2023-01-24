В Киеве ссора между членами экипажа пришвартованного судна закончилась поножовщиной

В Киеве ссора между членами экипажа пришвартованного на реке Днепр судна закончилась резней. Пострадавшего с проникающим ножевым ранением госпитализировали в больницу.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам стражей порядка, к ним поступило сообщение о том, что в каюте судна, пришвартованного на берегу реки Днепр, один из членов экипажа ударил ножом своего коллегу.

"На месте происшествия было установлено, что при употреблении алкогольных напитков между мужчинами, 1954 и 1958 годов рождения, возникла ссора. 64-летний киевлянин схватил кухонный нож и три раза ударил им оппонента в живот, голову и руку. Пострадавший стал звать на помощь, поэтому в каюту прибежал другой, позвонивший в полицию, коллега. Правонарушителя мы задержали с поличным и изъяли у него вещественные доказательства", – рассказали в полиции.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, а злоумышленника задержали – ему сообщили о подозрении в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирпене Киевской области в воскресенье, 22 января, мужчина из-за ревности облил сожительницу бензином и поджег. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!