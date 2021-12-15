В Киеве "социальный работник" избил и ограбил мужчину. Фото

В Деснянском районе Киева мужчина под видом работника социальной службы проник в квартиру избил и ограбил хозяина жилища. Инцидент произошел в многоэтажном доме на улице Каштановой.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение о разбойном нападении на Троещине.

"Потерпевший рассказал, что в дверь постучал неизвестный и представился социальным работником. Хозяин предложил ему зайти в дом, но "работник" сразу набросился на него с кулаками. Пока пострадавший мужчина лежал в беспомощном состоянии, нападающий забрал из квартиры фотоаппарат, самокат и деньги. После этого злоумышленник скрылся", – рассказали в полиции.

Видео дня

С помощью камер видеонаблюдения было установлено, что к преступлению может быть причастен 26-летний житель столицы. Его задержали в одном из хостелов в Голосевском районе Киева.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении разбоя, соединенного с проникновением в жилье. Злоумышленнику грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепровском районе Киева произошло разбойное нападение, во время которого пострадал 29-летний мужчина. У него отобрали около 650 тысяч гривен и ключи от Tesla. Это произошло после игры в покер в отеле "Братислава".