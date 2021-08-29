В Киеве сотрудница супермаркета провернула аферу с возвратом товара: ей грозит до 8 лет за решеткой

В Киеве сотрудница одного из супермаркетов провернула аферу с "возвращением" товара, что приобретали покупатели. После этого она забирала деньги из кассы.

О нехватке денег стало известно во время аудита супермаркета, о чем в Оболонское управление полиции заявил руководитель магазина, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Правоохранители установили, что преступление совершала 38-летняя сотрудница магазина. Она, будучи материально ответственным лицом, неоднократно осуществляла "возвращение" приобретенного товара, забирая деньги из кассы. В целом она присвоила более двух тысяч гривен.

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По данному факту начато уголовное производство. Женщине сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 и ч. 3 ст. 191Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до 8 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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