В Киеве сотрудники военного госпиталя требовали взятки от участников АТО/ОСС за присвоение инвалидности

В Киеве разоблачили схему вымогательства средств от участников АТО/ОСС за присвоение инвалидности. Злоумышленники требовали от 1500 долларов США в зависимости от степени полученных повреждений.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. К преступлению могут быть причастны врачи военного госпиталя столицы.

Предварительно было установлено, что должностные лица медучреждения требовали деньги от бывших военнослужащих и участников АТО и ООС. Средства вымогались за прохождение военно-врачебной комиссии и назначения группы инвалидности.

Видео дня

"Стоимость таких "услуг" составляла от 1500 долл. США в зависимости от степени расстройств. 7 октября сразу после получения очередной части неправомерной выгоды был задержан посредник. Ему сообщили о подозрении", – рассказал в прокуратуре.

В пресс-службе добавили, что во время обысков у других фигурантов уголовного производства, были найдены средства, которые возможно получены преступным путем.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Умани на получении взятки разоблачили 15 июня сотрудника правоохранительных органов. Мужчина при задержании пытался съесть часть неправомерной выгоды – 500 долларов.