В Киеве сообщили подозрение мужчине, который расчленил собутыльника и выбросил части тела в мусорник

Правоохранители в пятницу, 19 ноября, сообщили о подозрении мужчине, который может быть причастен к убийству киевлянина в Печерском районе Киева. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Преступление произошло на бульваре Дружбы Народов.

"Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. готовится ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы", – говорится в сообщении.

Напомним, 18 ноября вечером в полицию поступило сообщение о том, что на бульваре Дружбы Народов в мусорном контейнере были обнаружены части человеческого тела.

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Во время следственных действий было установлено, что возможным убийцей может быть 32-летний житель другой области. Во время застолья между мужчиной и его жертвой возник конфликт, во время которого подозреваемый убил 42-летнего киевлянина.

После этого злоумышленник еще сутки находился в квартире убитого рядом телом, а потом он решил избавиться от тела.

"Для этого подозреваемый приобрел ручную пилу по металлу и в ванной комнате расчленил тело, и за несколько раз вынес части в мусорный бак возле соседнего дома. Готовится ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы", – резюмировали в полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне в лесопосадке у киевской трассы было обнаружено тело обнаженной женщины. Его нашел мужчина, который приехал на автомобильную заправку поблизости.