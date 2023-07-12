В Киеве сообщили о подозрении женщине, снимавшей работу ПВО: за аналогичное преступление судят ее родственницу

В Киеве разоблачили местную жительницу, которая якобы распространяла в мессенджере материалы о работе ПВО и расположении ВСУ. Женщине сообщили о подозрении.

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Об этом рассказали в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Злоумышленнице грозит до восьми лет лишения свободы.

"Согласно материалам следствия, в мае 2023 года подозреваемая на собственный мобильный телефон осуществила видеосъемку и распространила в мессенджере расположение Вооруженных сил Украины и направление систем ПВО. А также результат поражения воздушных целей, чем нанесла угрозу информационной безопасности людей и национальной безопасности государства", – рассказали в пресс-службе.

По факту распространения несанкционированной информации о расположении ВСУ было открыто уголовное производство, а жительнице столицы сообщили о подозрении. В прокуратуре добавили, что ранее в суд был передан обвинительный акт по факту совершения аналогичного преступления близкой родственницей злоумышленницы.

Напомним, бывшей жене киевского наркодилера Юрия Чернецкого, скандально известной певице и блогеру Инне Вороновой вынесен приговор за то, что она снимала и распространяла в соцсетях видеоматериалы с работой украинского ПВО, чем буквально облегчила работу российским оккупантам. Днепровский районный суд Киева признал исполнительницу виновной.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве разоблачили двух мужчин, снимавших работу украинских подразделений противовоздушной обороны. Событие произошло в понедельник, 29 мая.

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