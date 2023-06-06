В Киеве сообщили о подозрении руководителю компании, захватившей земельный участок и заблокировавшей вход в укрытие

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении руководителю подрядной организации, захватившему земельный участок и заблокировавшему вход в укрытие. Кроме того, своими действиями он причинил ущерб государственным интересам на общую сумму 1,7 млн. гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы.

Полицейские установили, что директор компании-застройщика в 2017 году заключил с КГГА договоры аренды двух земельных участков на улице Васильковской. Совместно с подрядчиком и девелоперской компанией он приступил к строительству ТРЦ и спортивно-оздоровительного комплекса с подземным паркингом, кинотеатром и жилыми домами.

Во время строительства руководитель строительной компании самовольно занял часть соседнего земельного участка государственной формы собственности, которая на праве пользования принадлежит ГП "Национальный центр Александра Довженко".

"Он привлек лиц, осведомленных в его преступной схеме, в частности руководителя подрядной организации, продолжил возведение многофункционального жилищного комплекса уже на этом земельном участке. Таким образом он причинил значительный ущерб государственным интересам в лице Киевской городской государственной администрации на общую сумму 1,7 млн гривен ", – рассказали в полиции.

Кроме того, во время незаконных строительных работ на самовольно занятой земле был заблокирован вход в укрытие.

"Также повреждены системы коммуникации и частично разрушены перекрытия, чем создана угроза гибели людей в условиях эскалации вооруженного конфликта на территории Украины", – подчеркнули в пресс-службе.

Злоумышленнику, 39-летнему мужчине, было доложено о подозрении, в частности, за самовольное строительство зданий на самовольно занятом земельном участке.

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам проверок на утро понедельника, 5 июня, было установлено, что лучший доступ к укрытиям в Киеве обеспечен в Деснянском и Соломенском районах. Удовлетворительное же состояние таких объектов зафиксировано в Днепровском и Оболонском районах.

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