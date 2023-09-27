В Киеве сообщили о подозрении мошенникам, которые "трудоустраивали" украинцев за границей: завладели более чем 2 млн грн. Фото

Полицейские Киева сообщили о подозрении еще трем участникам преступной мошеннической схемы. Злоумышленники под видом предоставления услуг по трудоустройству завладели более чем 2 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Как отметили правоохранители, организатор схемы регистрировал юридических лиц на подставных людей, затем создавал собственные веб-сайты и координировал работу других участников схемы.

"Злоумышленник подыскал для прикрытия своей незаконной деятельности общество с ограниченной ответственностью, одним из видов хозяйственной деятельности которого имитировалось предоставление услуг по работе за рубежом. Заказчики находили объявления на веб-сайтах и вносили предоплату в сумме от 8 до 18 тыс. грн с человека", – рассказали в полиции.

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Во время обысков по местам проживания и "работы" организатора и его сообщников было изъято более 40 тыс. долл. США и 350 тыс. грн наличными. А также – два автомобиля, украшения с бриллиантами, телефоны, ноутбуки, полученные преступным путем, а также банковские карты и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность указанной группы лиц.

По факту мошенничества, совершенного в особо крупных размерах или организованной группой, злоумышленникам сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители разоблачили девять участников преступной схемы, которые обманули пенсионеров почти на 10 млн гривен. Мошенники звонили пожилым людям и обещали им выплаты компенсаций за некачественные лекарства.

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