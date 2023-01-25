В Киеве сообщили о подозрении бывшему ректору НАУ: незаконно выписал себе премии на 1,3 млн грн. Фото

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении ректору Национального авиационного университета. Якобы мужчина, злоупотребляя служебным положением, безосновательно начислял себе премии в течение трех лет на общую сумму более 1,3 миллиона гривен.

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Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, речь идет о Владимире Исаенко. Ему грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киева, следователи выяснили, что в соответствии с условиями контракта, который подписал с Министерством образования и науки Украины бывший ректор, такая форма начисления средств как премия не была предусмотрена.

"Зато мужчина незаконно насчитывал себе ежемесячные премии более трех лет и таким образом присвоил 1,3 млн грн средств университета", – добавили полицейские.

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах.

"Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное следствие продолжается", – резюмировали в полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении в мошенничестве менеджеру рекламной фирмы. Человек, имея доступ к личным кабинетам вебмастеров, подделал информацию и выводил их деньги себе на счета.

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