В Киеве следователь хотел 'сбить' $1 тысячу за ДТП, его задержали. Фото

Следователя одного из районных управлений полиции Киева задержали при получении 1 тысячи долларов взятки. За деньги правоохранитель обещал мужчине помочь избежать наказания за ДТП.

Об этом сообщается на Facebook-странице Киевской городской прокуратуры. Сейчас решается вопрос объявления о подозрении задержанному и избрания меры пресечения (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По данным следствия, сотрудник полиции сказал гражданину, что за 1 тысячу долларов поможет избежать ответственности за совершенную им аварию. А в случае отказа, пригрозил привлечь к уголовной ответственности при любых обстоятельствах.

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Следователя задержали во время передачи ему указанной суммы.

Действия правоохранителя квалифицировали по части 3 статьи 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды служебным лицом) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 февраля задержали депутата Киевсовета от "Слуги народа" Владислава Трубицына. Его подозревают в получении 1,2 млн грн взятки.