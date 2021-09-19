В Киеве скутер на скорости влетел в отбойник, водитель погиб на месте. Фото
Ночью в воскресенье, 19 сентября, в Киеве произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель спортивного скутера не справился с управлением и разбился насмерть.
Авария случилась на улице Новая на переезде по направлению к аэропорту "Жуляны", сообщили в Telegram-канале "dtp.kiev.ua". Человек, который управлял двухколесным транспортным средством, на участке, где закругляется дорога, врезался в отбойник (чтобы посмотреть все фото, доскролльте страницу до конца).
От удара о металлическую конструкцию водитель получил серьезные травмы. Телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью, он скончался на месте.
Скутер остался лежать посредине дороги, а тело погибшего отбросило к обочине.
На место происшествия прибыли патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства и причины ДТП выясняются.
Как сообщал OBOZREVATEL, 18 сентября возле Белой Церкви произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Жертвами удара машины об дерево стали три человека.