В Киеве скутер на скорости влетел в отбойник, водитель погиб на месте. Фото

Ночью в воскресенье, 19 сентября, в Киеве произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель спортивного скутера не справился с управлением и разбился насмерть.

Авария случилась на улице Новая на переезде по направлению к аэропорту "Жуляны", сообщили в Telegram-канале "dtp.kiev.ua". Человек, который управлял двухколесным транспортным средством, на участке, где закругляется дорога, врезался в отбойник (чтобы посмотреть все фото, доскролльте страницу до конца).

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От удара о металлическую конструкцию водитель получил серьезные травмы. Телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью, он скончался на месте.

Скутер остался лежать посредине дороги, а тело погибшего отбросило к обочине.

На место происшествия прибыли патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 сентября возле Белой Церкви произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Жертвами удара машины об дерево стали три человека.