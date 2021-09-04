В Киеве сгорел автомобиль с водителем внутри. Фото и видео с места ДТП

В субботу ночью, 4 сентября, в Киеве произошла смертельная авария на Гостомельском шоссе. Автомобиль Fiat выехал на встречную полосу движения и врезался в Honda, водитель первой легковушки погиб.

Как сообщили в Telegram-канале "dtp.kiev.ua", Fiat загорелся сразу после столкновения. Автомобилиста не удалось вытащить из салона, он сгорел вместе с машиной (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

На место прибыли правоохранители, спасатели и медики. Сотрудники ГСЧС пытались потушить Fiat, однако он сгорел дотла.

Автомобиль Honda в результате удара отбросило на обочину. Водителя и двух пассажиров этого транспортного средства с множественными травмами госпитализировали в больницу.

На участке аварии работала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства и причины ДТП на данный момент выясняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомирской области произошла серьезная авария, из-за чего загорелся автобус с 29 пассажирами. Водитель транспортного средства скончался на месте.