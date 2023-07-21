В Киеве СБУ разоблачила бывшего учителя – сторонника "русского мира": распространял вражескую пропаганду. Фото, видео

Сотрудники СБУ разоблачили очередного агитатора рашизма и сторонника "русского мира". Им оказался бывший учитель киевского лицея.

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Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Служба безопасности заблокировала в Киеве подрывную деятельность сторонника рашизма, который оправдывал вооруженную агрессию России против Украины. Бывший преподаватель одного из лицеев Киева повторял звучавшие в эфирах российских медиа нарративы кремля во время общения среди своих знакомых", – рассказали в пресс-службе.

Служба безопасности установила, что злоумышленник пропагандировал среди бывших учеников идеи священника-блогера РПЦ Андрея Ткачева, которому СБУ ранее сообщила о подозрении за призывы к уничтожению украинских городов.

"Также он пытался навязывать постулаты рашизма под авторством российского псевдоисторика Евгения Спицына, отрицавшего существование Украины как суверенного государства. Кроме того, вражеский пропагандист склонял знакомых граждан призывного возраста делать все, чтобы избегать службы в рядах Сил обороны и восхвалял руководителей кремля", – добавили в СБУ.

По факту оправдания, признания правомерной, возражения вооруженной агрессии РФ против Украины возбуждено уголовное производство, а бывшему учителю сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, контрразведчики Службы безопасности Украины продолжают разоблачать и задерживать предателей, способствовавших российской агрессии в Николаевской области в 2022 году. Недавно под стражу попал коллаборант, во время оккупации региона водивший своих односельчан к врагу на "расстрелы".

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