В Киеве с поличным задержали рецидивиста, пытавшегося обокрасть ресторан. Фото

В Киеве задержали ранее судимого мужчину, похитившего мопед. После этого злоумышленник пытался совершить кражу из ресторана, но его на выходе уже ждали правоохранители.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним обратился местный житель, сообщивший, что неизвестный похитил его мопед Yamaha. Через несколько дней полицейским позвонил по телефону владелец одного из киевских ресторанов и рассказал, что в его заведении находятся видеокамеры и он видит, что в помещении находится посторонний мужчина.

Туда сразу выехали сотрудники полиции, задержавшие злоумышленника на месте происшествия. Нарушитель с фонариком и сумками собирался выходить из помещения, где был задержан правоохранителями.

"Мы установили, что мужчина, нарушая комендантский режим ночью, проник в середину общепита. Человек готовился к совершению кражи: имел с собой несколько сумок, фонарик и другие орудия для совершения преступления. В одной из сумок мы выявили мобильный телефон, продукты питания и другие бытовые товары, которые он успел похитить. В дальнейшем во время первоочередных следственных действий мы установили, что данный мужчина совершил еще одну кражу – похитил мопед. Он вместе со знакомым откатил транспортное средство, которое спрятали во дворе другого дома и планировали продать", – добавили в полиции.

Злоумышленником оказался мужчина, 1982 года рождения, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение краж. Ему сообщили о подозрении в совершении кражи во время военного положения и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве с поличным задержали серийного вора. Злоумышленник с помощью отмычки проник в квартиру, вынес оттуда все ценное, но далеко убежать не успел – его планам помешали правоохранители.

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