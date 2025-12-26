В Киеве с поличным задержали киллера ФСБ, который пытался убить офицера ГУР МО Украины. Подробности и фото

Сотрудники СБУ задержали в Киеве киллера ФСБ РФ. Злоумышленник пытался убить офицера ГУР МО Украины в центральной части города.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Российский киллер

"Контрразведка Службы безопасности предотвратила заказное убийство офицера Главного управления разведки Министерства обороны Украины. По результатам многоэтапной спецоперации в Киеве разоблачен агент ФСБ, который пытался ликвидировать украинского воина в центральной части города", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники СБУ задержали киллера с поличным, когда он достал пистолет и прицелился в военного ГУР в одном из столичных заведений. Было установлено, что покушение на убийство совершил 28-летний гражданин центральноазиатской страны. Враг завербовал его в его родном государстве, когда он искал легкие заработки в Telegram-каналах.

По инструкции оккупантов агент, выдавая себя за туриста, прибыл в Украину и сначала остановился в Первомайске Николаевской области. Там он приобрел несколько смартфонов и SIM-карты, которые регулярно менял для законспирированных сеансов связи с ФСБ. Впоследствии иностранец выехал в Киев, получил от куратора фото потенциальной "цели", ее ориентировочные геолокации и координаты тайника, из которого забрал пистолет с патронами.

"За физическую расправу над офицером ему пообещали 50 тыс. долларов США и легализацию в одной из стран ЕС. На месте покушения на украинского разведчика у задержанного изъято оружие с боеприпасами и смартфон с доказательствами его контактов с ФСБ", – уточнили в Службе безопасности.

Задержанному сообщили о подозрении по фактам законченного покушения на убийство, пособничества государству-агрессору и незаконного обращения с оружием. Злоумышленник находится под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Службы безопасности Украины задержали российского агента, который хотел обустроить видеоловушки на автотрассах Днепра. Предателем оказался начальник смены охраны одного из местных заводов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!