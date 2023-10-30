В Киеве с поличным задержали 18-летнего торговца кокаином. Фото

В Киеве правоохранители с поличным задержали 18-летнего парня, сбывавшего кокаин. 2 грамма запрещенного вещества он оценил в 12 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Следующие десять лет злоумышленник может провести за решеткой.

"Правоохранители провели две оперативные закупки и задержали 18-летнего киевлянина во время очередного сбыта. Злоумышленник продал 2 г кокаина за 12 000 гривен. В дальнейшем по месту жительства нарушителя был проведен санкционированный обыск и изъяли 0,5 г кокаина и 20 грамм мар также электронные весы", – рассказали в пресс-службе.

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По факту незаконного хранения и сбыта наркотиков возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 380 тысяч гривен.

Напомним, правоохранители Киева задержали злоумышленников, организовавших работу нарколаборатории с месячной прибылью более 5 млн грн. Организаторы "бизнеса" пытались уничтожить следы преступления - поджег дом, где размещалось производство запрещенных веществ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали иностранца, занимавшегося продажей кокаина. "Товар" злоумышленник получал из-за границы в посылках, которые ему отправляли родственники.

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