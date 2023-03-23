В Киеве рецидивист с помощью утюга доказывал сожительнице свою правоту: пострадавшую госпитализировали. Фото

В Оболонском районе Киева ранее судимый мужчина во время конфликта схватил утюг и несколько раз ударил гражданскую жену. Пострадавшую с закрытой травмой живота и разрывом селезенки госпитализировали.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от врачей о том, что на проспекте Ивасюка была обнаружена женщина с телесными повреждениями.

"Было установлено, что во время употребления алкоголя между гражданскими супругами возник словесный конфликт. В какой-то момент мужчина схватил утюг и нанес женщине около пяти ударов. Пострадавшую немедленно госпитализировали в больницу с закрытой травмой живота и разрывом селезенки", – рассказали в полиции.

Злоумышленником оказался уроженец Сумщины, 1964 года рождения, ранее судимый за разбойное нападение. Задержанному сообщили о подозрении в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения.

Напомним, правоохранители задержали ранее судимых мужчин, подозреваемых в разбойном нападении в Киеве. Злоумышленники напали на гражданина, жестоко избили его и забрали сумку, в которой было более 2 млн. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирпене Киевской области пьяный мужчина жестоко избил собственную мать. Женщину с многочисленными травмами и переломами в состоянии комы госпитализировали в больницу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!