В Киеве рецидивист палкой забил до смерти 76-летнего отца

В Оболонском районе Киева ранее судимый 44-летний мужчина палкой забил до смерти своего 76-летнего отца. Чтобы скрыть следы преступления, рецидивист смыл пятна крови с пола и стен.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Инцидент произошел в квартире многоэтажного дома, расположенного на улице Автозаводской.

К правоохранителям обратился киевлянин, который рассказал, что пришел проведать своего родственника, но обнаружил его мертвым. На теле погибшего криминалист обнаружил многочисленные синяки и ссадины.

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"В помещении находился сын погибшего, который заметно нервничал и вытирал пол тряпкой. Ранее у него неоднократно возникали конфликты с отцом. Во время последней ссоры мужчина схватил палку и избил пенсионера. Тот от полученных травм скончался", – сообщили в пресс-службе.

Злоумышленника, ранее судимого за кражи и накропреступления, задержали в порядке статьи 208 КПК Украины. Ему сообщили о подозрении в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.

За содеянное ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепровском районе Киева 21 июня ранее судимый мужчина во время конфликта едва не убил пенсионерку и ее дочь. Злоумышленник пришел к женщинам выяснить отношения из-за того, что одна из них якобы оскорбила его сожительницу.