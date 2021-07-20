В Киеве рецидивист из-за оскорбления едва не зарезал друга: его задержали. Фото

В Святошинском районе Киева ранее судимый за убийство уроженец Одесской области во время ссоры едва не зарезал своего друга. Конфликт возник из-за того, что якобы пострадавший оскорбил жену злоумышленника.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Инцидент произошел на улице Николая Ушакова.

К правоохранителям поступило сообщение от врачей о том, что в больницу с проникающими ранениями грудной клетки был госпитализирован 42-летний житель Киева.

Предварительно было установлено, что двое мужчин во время застолья начали обсуждать сожительницу одного из них.

Видео дня

"Во время беседы пострадавший оскорбил гражданскую жену собеседника, что и спровоцировало конфликт, а затем драку. Злоумышленник схватил со стола нож и несколько раз ударил оппонента в грудь, по рукам и лицу, после чего скрылся", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители в течение нескольких часов разыскали рецидивиста в Шевченковском районе столицы. У него нашли и изъяли пакет с одеждой, которая была вероятно в крови. Его задержали в порядке статьи 208 КПК Украины и сообщили о подозрении.

Уроженцу Одесской области грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Одесской области мужчина выстрелил в своего односельчанина, который набросился на него с топором. От полученных ранений пострадавший скончался на месте.