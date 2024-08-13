В Киеве рецидивист из-за обиды пытался сжечь квартиру знакомой. Подробности и фото

В Киеве ранее судимый мужчина, по информации следствия, из-за личных обид пытался сжечь квартиру знакомой. Он облил входную дверь легковоспламеняющейся жидкостью, поджег, а затем отправился отдыхать на озеро.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, они получили сообщение о том, что в квартире одной из многоэтажек Святошинского района горят входные двери.

"Спасатели вовремя ликвидировали пожар, в результате которого повреждения получили только входные двери в квартиру, а работники отдела криминальной полиции оперативно задержали поджигателя, им оказался ранее судимый 43-летний киевлянин. Как выяснилось, нарушитель был знаком с потерпевшей и из-за личных обид решил таким образом ей отомстить. Он зашел в подъезд, где проживает женщина, убедился, что поблизости никого нет, облил входную дверь бензином, поджег ее и отправился отдыхать на озеро", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленника оперативно задержали – у него изъяли телефон, в котором обнаружена переписка, где задержанный угрожал женщине поджогом. По факту покушения на умышленное уничтожение или повреждение имущества суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области женщина облила себя легковоспламеняющимся веществом и подожгла возле помещения суда. Пострадавшую погасил работник учреждения, ее с ожогами срочно госпитализировали.

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