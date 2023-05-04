В Киеве разоблачили злоумышленника, который переправил через границу около 80 уклоністов. Фото и видео

Правоохранители разоблачили жителя Киева, который вместе с сообщниками переправлял через госграницу уклонистов. Стоимость таких "услуг" составляла от 1500 до 3000 долларов с одного человека.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до 9 лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"43-летний житель столицы совместно с сообщниками за определенное вознаграждение оформляли мужчин призывного возраста, желавших уехать за границу во время военного положения, волонтерами или перевозчиками гуманитарной помощи. Стоимость таких "услуг" составляла от 1500 до 3000 долларов с одного человека", – рассказали в пресс-службе.

Такой "бизнес" злоумышленник организовал в мае 2022 года. Мужчина обещал "клиентам" вносить их данные в базу "Путь". Благодаря этому они, пересекая границу, могут заниматься собственными делами, не связанными с волонтерством. Всего в страны ЕС было отправлено 78 человек, подлежащих мобилизации.

По факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины организатору схемы сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Государственной пограничной службе Украины пообещали возвращать и привлекать к ответственности незаконно выехавших за границу мужчин. ГПСУ активно сотрудничает со странами ЕС и Молдовой, чтобы противодействовать попыткам незаконного выезда из страны.

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