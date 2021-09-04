В Киеве разоблачили создателя опасного вируса: взламывал чужие смартфоны и воровал данные. Фото

В Киеве разоблачили 39-летнего мужчину, который распространял вредоносное программное обеспечение. С его помощью злоумышленник получал удаленный доступ к устройствам жертв.

Об этом сообщается на сайте Киевской городской прокуратуры. Житель Запорожья администрировал 4 сайта, с которых и скачивался вирус (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По данным следствия, незаконную деятельность фигурант вел с 2019 года. Вредоносные программы приводили к утечке, потере, подделке и блокированию информации.

Во время обысков по месту проживания мужчины правоохранители изъяли компьютерную техники, мобильные устройства и данные, свидетельствующие о его причастности к преступной деятельности, а также флешки, банковские карточки и транспортные средства.

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Решается вопрос об объявлении подозрения фигуранту.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине продают десятки баз с номерами телефонов потенциальных жертв мошенников. За небольшую сумму можно узнать даже ФИО и адрес. Собранную информацию используют, чтобы втереться в доверие либо же убедить в возможности получить огромный денежный приз.