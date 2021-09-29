В Киеве разоблачили схему по продаже поддельных ПЦР-тестов и справок о вакцинации. Фото

В Киеве правоохранители разоблачили мужчину и женщину, которые могут быть причастны к продаже поддельных Сovid-сертификатов и ПЦР-тестов. По предварительным данным было продано около 200 фальшивых документов.

Об этом сообщили в прессслужбе Киевской городской прокуратуры. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.

Правоохранители установили, что мужчина и женщина, в возрасте 24-х и 22-х лет, создали специальный чат-бот в одном из мессенджеров. В нем они принимали заказы на изготовление поддельных ПЦР-тестов с отрицательным результатом на COVID-19 по цене 600 гривен. Кроме того, продавались международные свидетельства о вакцинации стоимостью 1200 гривен.

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"В своей деятельности преступники использовали поддельные печати и логотип известной украинской клиники. По предварительным подсчетам, пара успела изготовить около 200 поддельных медицинских документов", – отметили в прокуратуре.

По месту жительства злоумышленников и в их автомобилях проведены обыски. Изъяты ноутбук, мобильные телефоны, банковские карты, а также бланки для ПЦР-тестов. Кроме того, правоохранители нашли переписку с заказчиками поддельных документов.

Открыто уголовное производство по части 3 статьи190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве правоохранители ликвидировали схему по продаже поддельных ПЦР-тестов.