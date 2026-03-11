В Киеве разоблачили мошенников, которые занимались легализацией иностранцев в странах ЕС. Подробности и фото

Сотрудники СБУ и Нацполиции разоблачили в Киеве масштабную группировку, которая, по информации следствия, занималась легализацией иностранцев в странах ЕС. По предварительной информации злоумышленники "заработали" почти 18 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Причастным к "бизнесу" грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

"Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией по результатам многоэтапной спецоперации разоблачила и заблокировала масштабную схему незаконной легализации иностранцев в странах Евросоюза. По результатам комплексных мероприятий, которые продолжались более полугода в Украине и за рубежом, в том числе негласных следственных действий, правоохранители задокументировали преступную деятельность фигурантов, их роли в схеме и механизм ее работы", – говорится в сообщении.

Как рассказали в Службе безопасности, злоумышленники изготавливали высококачественные подделки документов, которые позволяли мигрантам беспрепятственно пересекать границы и находиться в европейских странах. Среди этой продукции были фейковые паспорта, виды на жительство, карты быта, водительские удостоверения, полисы страхования и тому подобное.

Клиентами "бизнесменов" были выходцы из России, Ближнего Востока и других стран, которые уже находятся на территории ЕС и пытаются легализоваться там. По данным расследования, только с мая 2025 года злоумышленники продали поддельных документов на не менее 17,8 млн грн.

Разветвленная сеть злоумышленников включала в себя ИТ-специалистов и аналитиков, которые через контекстную и таргетированную рекламу в Интернете подыскивали клиентов. В Киеве действовал колл-центр для сопровождения заказчиков. Кроме того, изготавливались высококачественные поддельные документы, а также существовала логистическая цепочка для доставки документов из Украины в страны ЕС. Всего, по имеющимся данным, к преступной схеме было привлечено более 100 человек, между которыми были четко распределены функции и задачи.

Во время спецоперации по задержанию злоумышленников проведено 12 одновременных обысков по местам их проживания и работы. В частности, была изъята компьютерная техника, доказательства деятельности группировки, черновые записи и документальные материалы, а также наличные в иностранной валюте на сумму, эквивалентную более 70 тыс. долларов США. Ее происхождение проверяется.

На данный момент семь ключевых фигурантов задержаны и им сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

