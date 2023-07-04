В Киеве разоблачили хакеров, похитивших с банковских счетов украинцев более 10 млн грн. Фото

В Киеве правоохранители обезвредили мощную хакерскую группировку, которая "взломала" банковские счета украинцев. В общей сложности злоумышленники завладели более 10 млн грн.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

"Киберспециалисты Службы безопасности нейтрализовали в Киеве преступную организацию, воровавшую деньги с банковских счетов украинцев. Задокументировано, что только в одном из эпизодов они украли более 10 млн грн с депозитного счета столичного нотариуса. Эти деньги принадлежали Фонду гарантирования вкладов физических лиц и предназначались для выплаты пострадавшим вкладчикам ликвидированных банков", – рассказали в пресс-службе.

По данным следствия, злоумышленники создали вредоносное ПО, которое давало им доступ к электронным кабинетам вкладчиков одного из киевских банков. Искать потенциальных "жертв" помогали сообщники, работавшие в разных финучреждениях Киева.

Злоумышленники получали персональные данные жителей столицы, открывавших депозитные счета в банке. Затем киберпреступники посылали фишинговое сообщение на электронную почту вкладчика, которое маскировали под "обновление услуги банкинга" от администрации финучреждения.

Это позволяло получать логин и пароль для управления счетами и переводили с них деньги на банковские карты, оформленные на подставных лиц.

Кроме того, в ходе расследования сотрудники СБУ обнаружили по местам жительства подозреваемых скрытые нарколаборатории по выращиванию оптовых партий каннабиса. В общей сложности были задержаны 12 человек, которые могут быть причастны к преступлениям. Им сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 27 мая, неизвестные хакеры сломали официальный сайт Двора патриарха РПЦ Кирилла (Гундяева) в Переделкино. На странице появились надписи в поддержку контрнаступления Вооруженных сил Украины якобы от имени московских попов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!