В Киеве разоблачили еще девять человек, которые в соцсетях публиковали видео работы ПВО. Фото

Правоохранители разоблачили еще девять граждан, которые во время очередной атаки страны-террориста РФ на Киев снимали работу сил противовоздушной обороны. Видео они потом распространили видео в социальных сетях.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Нарушители были переданы сотрудникам Службы безопасности Украины.

"При обстреле столицы в социальных сетях ширились видео работы противовоздушной обороны. Сотрудники управления уголовного розыска столичного главка полиции совместно с работниками уголовного анализа установили девять граждан, которые снимали и незаконно распространяли информацию. Своими действиями они могли раскрыть специфику работы ПВО", – рассказали в пресс-службе.

Нарушителями оказались семь женщин и двое мужчин в возрасте от 23 до 49 лет. Их доставили в отделы полиции для дачи объяснений, а затем передали в СБУ для выяснения всех обстоятельств.

"Полиция Киева в очередной раз напоминает о запрете фото и видеофиксации работы ПВО! Сохраняйте информационную тишину, ведь молчание – надежный тыл наших защитников!", – подчеркнули правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве разоблачили двух мужчин, снимавших работу украинских подразделений противовоздушной обороны. Событие произошло в понедельник, 29 мая.

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