В Киеве разоблачили двух несовершеннолетних, продававших наркотики. Фото

В Киеве правоохранители разоблачили двух несовершеннолетних, которые занимались сбытом наркотиков на территории Святошинского района города. В ходе обысков у них обнаружили запрещенные вещества.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, во время патрулирования Святошинского района Киева они заметили на улице Академика Ефремова парня, который копался в земле и вел себя подозрительно. Во время разговора 15-летний подросток признался, что имеет запрещенные вещества.

"В ходе поверхностной проверки работники полиции обнаружили у нарушителя 16 пластиковых емкостей с опасным психотропным веществом – соли Альфа-PVP. Также парень показал полицейским четыре тайника с психотропами, которые он успел разложить для своих клиентов", – рассказали в пресс-службе.

В ходе розыскных мероприятий оперативники установили поставщика запрещенных веществ. Выяснилось, что 17-летний житель Соломенского района Киева продавал наркотические вещества из рук в руки.

Во время обыска у него изъяли пластиковые емкости и бумажные свертки с кристаллическими веществами и, вероятно, каннабисом. Вместе с тем следователи изъяли имитационные денежные купюры, в которые он расфасовывал "товар", саженец наркосодержащего растения и мобильный телефон. По факту незаконного сбыта наркотических веществ возбуждено уголовное производство.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бучанском районе Киевской области правоохранители разоблачили гражданских супругов, которые могут быть причастны к продаже наркотиков и психотропов. Во время обысков у них обнаружили амфетамин, каннабис и даже "конфеты" с зельем.

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