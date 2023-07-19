В Киеве разоблачили "бизнесмена", который переправлял уклонистов через границу под видом водителей-волонтеров. Фото

В Киеве правоохранители разоблачили мужчину, который переправлял уклонистов через границу Украины под видом водителей-волонтеров. Стоимость услуг составила 3900 долларов США с одного человека.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до девяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, мужчина, сотрудничая с благотворительной организацией, помогал уклонистам под видом водителей-волонтеров выехать за пределы Украины.

"В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что фигурант сначала оформлял клиентов представителями благотворительного фонда, а затем выдавал им справки о загранкомандировке якобы для поставки гуманитарной помощи. Далее злоумышленник вносил ложную информацию в базу данных "Путь" и получал за свои услуги 3900 США", – рассказали правоохранители.

Злоумышленник – киевлянин, 1987 года рождения, – был задержан при получении части денег. Ему сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

"В ходе следствия устанавливаются другие причастные к преступлению лица, которые подделывали документы. Также правоохранители устанавливают граждан, успевших воспользоваться услугами "бизнесмена", – резюмировали в полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, военное положение в Украине предусматривает запрет на выезд из страны военнообязанным мужчинам в возрасте 18-60 лет (кроме определенных исключений). За незаконное пересечение границы нарушитель должен понести административную ответственность.

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