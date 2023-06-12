В Киеве разоблачили "адвоката", который за $12 тыс. оформлял уклонистам "белые билеты". Фото

В Киеве правоохранители разоблачили очередную схему побега уклонистов. Злоумышленник, представляясь адвокатом, за 12 тыс. долл. США продавал фиктивные документы для выезда за границу, в частности, так называемые "белые билеты".

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Злоумышленнику грозит до 9 лет лишения свободы.

"Согласно материалам следствия, подозреваемый обещал мужчинам призывного возраста организовать беспрепятственное пересечение границы Украины в период военного положения. Для прикрытия незаконной деятельности подозреваемый представлялся адвокатом одного из столичных адвокатских объединений. Стоимость его "услуг" составляла 12 тыс. долл. США с человека" , – рассказали в прокуратуре.

Потенциальным "клиентам" мужчина обещал помощь в оформлении фиктивных документов волонтера-перевозчика или документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья – так называемый "белый билет". Злоумышленник был задержан при получении от "клиента" части денежных средств.

Правоохранители сообщили 23-летнему киевлянину о подозрении в организации незаконной схемы переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Службе безопасности Украины заявили о ликвидации десяти новых схем по выезду мужчин призывного возраста за границу во время объявления всеобщей мобилизации в Украине. Они действовали в восьми регионах нашего государства.

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