В Киеве разгорелся пожар на крыше многоэтажки, валит дым: на месте работают спасатели. Видео
В Соломенском районе Киева на улице Авиаконструктора Антонова днем 31 августа произошло возгорание на крыше пятиэтажного жилого дома. Ранг пожара – 2.
"Подразделения спасателей прорабатывают вызов", – сообщил в Telegram около 13:40 начальник КГВА Сергей Попко. Данных о потерпевших пока что нет.
По информации источника OBOZ.UA, огонь охватил всю крышу здания. По состоянию на 13:45 сообщений о раненых не поступало, пожарные продолжали тушить пожар.
К 13:54, как проинформировала Киевская городская военная администрация, площадь возгорания составляла примерно 700 квадратных метров.
Очевидцы сообщали о частично перекрытом движении. Патрульная полиция столицы предупредила, что движение транспорта затруднено на улицах Авиаконструктора Антонова и Волынской.
Столб дыма был виден даже из соседних районов.
Как сообщал OBOZ.UA:
– 26 августа произошел сильный пожар у станции метро "Голосеевская" в Киеве. По предварительной информации, загорелось отселенное здание. С массированным российским обстрелом ЧП связано не было.
– 24 августа в столице загорелось одноэтажное деревянное здание, расположенное на воде. Событие случилось на Долобецком острове на территории Гидропарка.
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