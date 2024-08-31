В Киеве разгорелся пожар на крыше многоэтажки, валит дым: на месте работают спасатели. Видео

В Соломенском районе Киева на улице Авиаконструктора Антонова днем 31 августа произошло возгорание на крыше пятиэтажного жилого дома. Ранг пожара – 2.

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"Подразделения спасателей прорабатывают вызов", – сообщил в Telegram около 13:40 начальник КГВА Сергей Попко. Данных о потерпевших пока что нет.

По информации источника OBOZ.UA, огонь охватил всю крышу здания. По состоянию на 13:45 сообщений о раненых не поступало, пожарные продолжали тушить пожар.

К 13:54, как проинформировала Киевская городская военная администрация, площадь возгорания составляла примерно 700 квадратных метров.

Очевидцы сообщали о частично перекрытом движении. Патрульная полиция столицы предупредила, что движение транспорта затруднено на улицах Авиаконструктора Антонова и Волынской.

Столб дыма был виден даже из соседних районов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 26 августа произошел сильный пожар у станции метро "Голосеевская" в Киеве. По предварительной информации, загорелось отселенное здание. С массированным российским обстрелом ЧП связано не было.

– 24 августа в столице загорелось одноэтажное деревянное здание, расположенное на воде. Событие случилось на Долобецком острове на территории Гидропарка.

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