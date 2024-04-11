В Киеве работник частной ритуальной службы выбросил на пустырь урны с прахом умерших. Подробности дела

В Киеве на улице Сырецкой в марте на пустыре обнаружили 20 урн с прахом умерших. Как оказалось, их выбросил сотруднику частной ритуальной службы, вместо того чтобы утилизировать.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Виновному грозит до семи лет лишения свободы.

"В марте на пустыре на улице Сырецкой были найдены урны с прахом. Установлено, что в одну из частных ритуальных служб Киева обращались родные умерших для организации кремации и других ритуальных услуг. После кремации прах усопшего помещали в урну крематория, а затем его пересыпали в урну заказчика. Урны, предоставленные родными умерших, были меньше урн крематория, то есть весь прах к ним не помещался", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в прокуратуре, ритуальная служба должна была утилизировать урны с остатками праха. Ее сотрудник просто выбросил их на пустыре на улице Сырецкой. Таким образом, на улице были найдены 36 урн с фамилиями, в 20 из которых был прах.

26-летнему сотруднику частной ритуальной службы сообщили о подозрении в поругании над урной с прахом умершего, совершенном повторно.

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