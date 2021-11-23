В Киеве работал фиктивный обменник: клиент едва не лишился $29 тыс. Фото и видео

В Киеве двое мужчин организовали работу псевдопункта обмена валют. Злоумышленники завладели валютой на сумму 29 тысяч долларов США

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Для поиска "клиентов" мужчины разместили в интернете объявление об обмене валюты по выгодному курсу. Пострадавших они встречали в специально арендованном помещении.

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"Один из злоумышленников исполнял роль кассира, другой должен был забрать украденные деньги и обеспечить пути ухода. Когда потерпевший передал незнакомцу 29 тыс. долларов США, псевдокассир через замаскированное отверстие покинул помещение. Вместе с сообщником он пытался скрыться, но их задержали их на месте происшествия", – рассказали в пресс-службе.

Задержанными оказались 32-летний уроженец АР Крым и 31-летний уроженец Запорожской области.

Им сообщили о подозрении в совершении мошенничества в больших размерах и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что суд отправил в тюрьму "монахиню", которая выманила $45 тысяч для молитвенного ритуала на Киевщине.