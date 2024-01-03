В Киеве пьяный водитель Volvo на встречной протаранил легковушку: есть погибшая. Фото и подробности

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении водителю Volvo, который в Голосеевском районе пьяным на встречной полосе на скорости протаранил Mazda. В результате полученных травм женщина, находившаяся за рулем последнего авто, скончалась в больнице.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, осенью 2023 года в Голосеевском районе произошла авария с участием двух легковушек. Следственно-оперативная группа установила личность правонарушителя, а скорая госпитализировала двух пострадавших водителей для оказания необходимой помощи.

"Мы выяснили, что 36-летний водитель автомобиля Volvo двигался по встречной полосе проезжей части проспекта Голосеевского, где столкнулся с Mazda. Согласно заключению судебно-медицинской токсикологической экспертизы, установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Оба водителя госпитализированы с тяжелыми телесными повреждениями в больницу, где 31-летняя водитель последнего авто от полученных травм скончалась", – рассказали в полиции.

Водителю Volvo сообщили о подозрении по факту смертельного ДТП, совершенного в состоянии алкогольного опьянения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева в среду, 3 января, произошла авария с участием сразу семи автомобилей. Машины столкнулись на бульваре Николая Михновского.

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