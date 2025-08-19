В Киеве пьяный водитель легковушки на скорости 170 км/ч устроил смертельное ДТП. Подробности и фото

В Киеве будут судить водителя Infinity, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП. На большой скорости злоумышленник протаранил легковушку, после чего еще и врезался в другое авто – один человек погиб, еще двое были тяжело травмированы.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемому грозит длительный срок заключения.

Что известно

"Следователи столичной полиции направили в суд обвинительный акт в отношении 38-летнего мужчины, который, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость и вызвал аварию, в результате которой один человек погиб и двое были тяжело травмированы", – рассказали в пресс-службе.

Происшествие произошло в марте на Набережном шоссе – в тоннеле между Почтовой площадью и Киевским речным вокзалом. Водитель Infinity на скорости около 170 км/ч столкнулся с автомобилем Volkswagen, после чего в неуправляемом состоянии ударил еще и KIA.

"В результате ДТП 35-летний водитель Volkswagen погиб на месте, а его пассажир получил тяжелые телесные повреждения. Средней тяжести травмы получил и пассажир Infinity", – уточнили в пресс-службе.

Что грозит

Виновника ДТП следователи задержали на месте происшествия – прибор "Драгер" показал 1,10 промилле алкоголя в его крови. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения лицом в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего.

Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на такой же срок.

