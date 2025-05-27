В Киеве пьяный таксист сбил насмерть женщину на переходе и скрылся с места ДТП. Подробности, фото и видео

В Киеве суд вынес приговор водителю, который сбил насмерть женщину-пешехода на Березняках. В момент совершения аварии злоумышленник находился за рулем в состоянии опьянения.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Виновный приговорен к 7,5 годам лишения свободы.

"Установлено, что 24-летний водитель автомобиля Toyota Camry двигался по Днепровской набережной с превышением скорости и на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 52-летнюю женщину, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. От полученных травм она скончалась", – рассказали в пресс-службе.

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Кроме того, водитель Camry после этого протаранил автомобиль Hyundai, водитель и пассажирка которого не пострадали. В дальнейшем злоумышленник покинул машину, которую он арендовал для работы таксистом, и скрылся с места происшествия, однако впоследствии был задержан сотрудниками полиции. Как оказалось, за рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Приговором Днепровского районного суда он приговорен к 7,5 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 10 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе столицы, на улице Ивасюка, напротив магазина "Сильпо" и недалеко от станции метро "Минская", вечером 22 мая произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель авто марки Volkswagen выехал на пешеходную часть улицы и снес остановку общественного транспорта.

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