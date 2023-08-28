В Киеве пьяный мужчина во время конфликта натравил на женщину собаку. Фото

В Деснянском районе Киева мужчина во время конфликта с женщиной натравил на нее собаку. Как позже оказалось, владелец агрессивного животного находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. В дальнейшем злоумышленник будет общаться со следователями.

"Поругался с прохожей и натравил на нее собаку. Случилось это событие в Деснянском районе, откуда на линию 112 позвонил киевлянин — муж потерпевшей женщины. Еще до прибытия инспекторов нападающий вместе со своим псом убежал. Блюстители порядка опросили очевидцев и узнать адрес, где, вероятно, мог быть разыскиваемый злоумышленник", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что двери им 50-летний киевлянин, находившийся в нетрезвом состоянии. Это и был владелец агрессивной собаки. В дальнейшем патрульные вызвали на место следователей Деснянского управления полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним, в Киевской области собаки породы кане-корсо из частного питомника напали на маму с 7-летней дочерью. Животные жестоко искусали людей. Это уже не первый случай, когда огромные псы нападают на людей и собак. Местные жители пытаются обходить этот дом, а хозяева ничего не делают, чтобы сдерживать своих питомцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Фастовском районе Киевской области во время прогулки с собакой на 12-летнего мальчика набросился соседский пес, который без намордника выбежал на улицу. У ребенка телесные повреждения в виде раны руки и перелома кисти.

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