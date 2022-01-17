В Киеве пьяный мужчина угнал Mercedes, а потом разбил его: хотел покататься. Фото

В Голосеевском районе Киева уроженец Закарпатья угнал автомобиль Mercedes, а потом разбил его. В момент аварии ранее судимый мужчина был пьян.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, к ним обратился мужчина, который сообщил об угоне автомобиля на улице Антоновича. По словам потерпевшего, он оставил свою машину открытой и отошел на несколько минут.

"Когда заявитель вернулся, он увидел, как незнакомец сел за руль его Mercedes я и поехал в неизвестном направлении. В ходе поисков было установлено, что злоумышленник отъехал от места преступления на несколько километров, но потом не справился с управлением и протаранил ограждение", – рассказали в полиции.

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Злоумышленником оказался ранее судимый 31-летний уроженец Закарпатской области – свои действия он объяснил тем, что хотел покататься. Прибор Драгер показал 2,72 промилле алкоголя в крови мужчины – его задержали.

По факту угона открыто уголовное производство – задержанному грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

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