В Киеве пьяный мужчина обокрал таксиста и пытался скрыться на его авто. Фото

В Киеве задержан мужчина, который может быть причастен к краже и угону. Он забрал у водителя такси сумку с деньгами и документами и пытался скрыться на его автомобиле.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до двенадцати лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от таксиста о том, что неизвестный пытался угнать его авто.

"Было установлено, что водитель такси получил на улице Лесной заказ от киевлянина, однако прибыв по месту назначения у мужчин возник конфликт во время оплаты услуг. Водитель вышел из автомобиля, оставив ключ в замке автомобиля, чем и воспользовался злоумышленник, который находясь под хмельком пытался сбежать на авто службы такси. Однако заявитель успел заглушить двигатель. После этого злоумышленник скрылся с сумкой потерпевшего, где находились документы на деньги", – рассказали в полиции.

Возможного правонарушителя правоохранители нашли и задержали в течение получаса – им оказался ранее не судимый местный житель, 1988 года рождения.

По фактам кражи, совершенной в условиях военного положения и угона авто, открыты уголовные производства, а злоумышленнику сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержали мужчину, которого подозревают в угоне авто. Работая охранником, он в состоянии алкогольного опьянения решил проехаться на служебной машине и совершил ДТП.

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