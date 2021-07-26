В Киеве пьяные водители маршруток перевозили пассажиров: полиция отчиталась о проверках

В воскресенье, 25 июля, в Киеве полиция обнаружила двух водителей, которые пьяными перевозили пассажиров в маршрутных автобусах. На обоих составили административные протоколы.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева. Одного водителя-нарушителя нашли при проверке автобуса "Стрий-Авто" на улице Стройиндустрии. Патрульные обнаружили у мужчины явные признаки наркотического опьянения. Пройти медицинское освидетельствование он отказался.

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Водителя автобуса "Богдан" с признаками алкогольного опьянения полицейские остановили на улице Малиновского. Пройти проверку на "Драгере" он отказался.

Обоих водителей после составления протокола отстранили от управления маршрутками. О данных событиях были проинформированы перевозчики.

Отметим, что президент Владимир Зеленский подписал закон, который усилил ответственность за нарушение правил дорожного движения. В частности, ужесточил наказание за пьяное вождение.

За первые пять месяцев 2021 года на дорогах Украины Патрульная полиция зафиксировала 70 774 аварии. В них погиб 1001 человек, а еще 9887 – получили травмы различной степени тяжести.

О самых резонансных ДТП в стране, которые произошли в июне, читайте в нашем материале по ссылке.

В МВД для уменьшения смертности на дорогах решили, кроме повышения размеров штрафов за нарушение Правил дорожного движения, использовать автомобили-фантомы. Система заработала с 1 июля. На четыре таких автомобиля потратили 6,6 миллионов гривен.

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