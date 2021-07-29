В Киеве пьяная жена таможенника угрожала устроить патрульным 'капец' – СМИ

В Киеве на улице Лобановского женщина с признаками алкогольного опьянения угрожала полицейским неприятностями. В итоге правоохранители заковали ее в наручники и отвезли в суд.

По данным "Киева оперативного", задержанной якобы является Галина Василенко, которая претендует на должность главного государственного инспектора Таможенной службы, а ее муж Сергей Василенко недавно начал работать на Киевской таможне. Также обнародовано видео общения женщины с правоохранителями (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Как отмечается в сообщении, не нее указал полицейским охранник супермаркета. По его словам, женщина управляла автомобилем Mazda в нетрезвом состоянии.

Когда правоохранители подошли, она начала говорить, что не была за рулем, а просто гуляла с собакой. Также она отказалась проходить проверку на алкоголь и оказывала сопротивления.

"Вы не знаете, кто я! Дайте я сейчас просто позвоню... Вам всем будет капец!" – угрожала женщина.

В итоге на нее надели наручники и отвезли в районный суд для рассмотрения дела.

Журналисты также нашли решения судов, по которым Галина Василенко якобы была дважды осуждена за вождение в нетрезвом состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве мужчина, который представился полковником милиции в отставке, неадекватно отреагировал на замечание об остановке на тротуаре и обматерил активистов. Также он угрожал полицейским.