В Киеве пропали без вести 16-летняя девушка с другом: телефоны отключены. Фото

В Киеве уже несколько дней разыскивают несовершеннолетнего и его 24-летнего друга, которые исчезли в неизвестном направлении и выключили мобильные телефоны. Правоохранители проводят розыскные мероприятия, чтобы установить их местонахождение.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева. Там отметили, что следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией – безвестно отсутствует, а оперативные работники – поиски несовершеннолетней девушки и парня (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

С заявлением об исчезновении дочери в полицию подала мать. Девушка приехала в столицу из Днепропетровской области и встретилась с 24-летним парнем.

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"В дежурную часть Шевченковского управления полиции обратилась жительница Днепропетровской области и сообщила, что ее дочь уехала в столицу, где встретилась с другом. Однако через несколько дней она вместе с ним исчезла в неизвестном направлении и перестала выходить на связь", – рассказали в пресс-службе.

Информация и приметы пропавших без вести:

Водяник Юлия Евгеньевна, 5 февраля 2005 рождения. Рост около 160 - 165 см, среднего телосложения, волосы светлого цвета. Была одета в клетчатую рубашку и брюки серого цвета.

Савельев Сергей Владимирович, 18 апреля 1997 года рождения. Рост 175 – 180 см, среднего телосложения, волосы темного цвета.

В полиции отметили, что парень с несовершеннолетней могут находиться в подвальных помещениях и подъездах домов в Шевченковском районе. При получении любой информации и об их возможном местонахождении правоохранители просят звонить по номерам (096) 138-72-41, (063) 821-31-43 или 102.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июля, в Киеве нашли тело 18-летней Русланы Григи, накануне ушла в лес и пропал без вести. Группы активистов вместе с правоохранителями разыскивали ее с вечера 4 июля.